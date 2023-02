Sin la via dal Güglia, a Marmorera, hai dà sonda a mezdi duas collisiuns frontalas, quai dentant independentamain in da l'auter. Tar omaduas collisiuns è mintgamai in vehichel vegnì sin il vial oppost ed è lura collidà frontal cun in auto che vegniva encunter. Pliras persunas èn vegnidas blessadas.

Legenda: Pervi da las collisiuns è la via lura stada serrada per in temp. Polizia chantunala

Pervi da la via cuverta cun naiv, è mintgamai in auto glischnà or en ina storta a dretg e vegnì sin il vial oppost, nua ch'i ha dà las collisiuns. Tar ina collisiun èn trais persunas sa blessadas lev. Quellas èn vegnidas transportadas en il Center da sanadad a Savognin.

Perquai che la via n'era betg pli passabla, ha la via stuì vegnir serrada. Suenter ha il traffic pudì vegnir manà dasper ils vehichels or enfin che quels èn vegnids transportads davent.

La raschun per ils accidents vegn anc sclerida da la Polizia chantunala.