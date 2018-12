cuntegn

Grischun Central - Nov hotel a Savognin

La Uffer SA realisescha in nov hotel «Quadrin». Sin l'areal «Grava» a Savognin vegn bajegià in hotel cun 200 letgs. La vischnanca Surses aveva dà liber la zona e gidà cun credits gia la primavaira 2018, uschia che la via è ussa libra per il nov hotel.