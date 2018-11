Perquai che las Pendicularas da Savognin construeschan ina nova telecabina da Savognin a Tigignas la proxima primavaira, dovri ina nova soluziun per la plazza da tennis ed il glatsch. Per quels na datti nagin plaz pli, uschia che la vischnanca vul transferir ils implants da sport a La Nars.

Sco quai che Giancarlo Torriani, suprastant da la vischnanca Surses, ha ditg envers RTR, vul la vischnanca construir a La Nars ina nova plazza da sport per radund 1,8 milliuns francs. Per la stad duai dar trais plazzas da tennis, che pon l’enviern vegnir duvrà sco patinera cun glatsch artifizial. Sch’il project gartegia, alura duain svanir era las duas plazzas da tennis dasperas la Gelgia a La Nars. Là pudessi dar parcadis per ils sportists. Las lubientschas èn dentant betg anc avant maun. En votaziun davant la radunanza communala duess il project ir en il decurs da l’auter onn. En funcziun duai la nova plazza da sport ir sin l’enviern 2020/21 – l’enviern avant duai vegnir fatg mo in provisori.

Club da curling beneventa plans

Il club da curling da Savognin per exempel beneventa ils plans da la vischnanca Surses: Cun ina plazza cun glatsch artifizial saja en l’avegnir la segirezza da pudair giugar pli gronda – oz saja per exempel grev da manar tras turniers perquai che las temperaturas chaudas fetschian magari in stritg tras il quint, ha ditg il president Conrad Plaz.

RR Total local 11:00