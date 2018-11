En tut sajan stads vendids ora set films (mintgamai 182 persunas en il kino). Il Film Rafiki saja schizunt vegnì repetì pervi dal fitg grond interess. Ils Dis dal film mundial a Tusaun han sco l’onn passà gì in preventiv da radund 90'000 francs, ins quintia cun ina nulla naira, uschia ils organisaturs. L’intent dals Dis dal film mundial na saja però betg da far records e da vegnir adina pli grond – pli impurtant saja da mantegnair la qualitad dals films e da tegnair l’atmosfera uschè auta sco enfin qua. La fin finala saja quai ina rauba idealistica, e nagin veglia far gudogn cun il festival.

Passa 40 films da tut ils continents

En tut èn vegnids mussads 38 films da mardi fin dumengia. In dals puncts culminants saja stà il nov film Eldorado dal reschissur Markus Imhoof, nua ch’i va per la migraziun che vegn sur la mar en l’Italia. Plinavant èn ils Dis dal film mundial era ids sin turnea, uschia è il film Rafiki, nua ch’i va per in pèr lesbic da la Kenia, vegnì mussà a Savognin, a Beiva ed ad Andeer.

Ils proxims Dis dal film mundial èn dals 29 d’october enfin ils 3 da november 2019.

