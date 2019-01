A La Nars datti da nov ina tur da raiver sin glatsch. La tur da 10 meters autezza è vegnida construida d'ina gruppa d'indigens. Il mument è ella ord motivs da segirezza betg anc accessibla per la publicitad, quai duai dentant sa midar anc quest enviern.

Nova attracziun per Savognin

Sco quai che Adriano Peterelli, in dals iniziants da la tur da glatsch ha ditg, veglian ins fundar in'uniun, ch’è responsabla per la tur da glatsch. La tur è vegnida construida sin in fundament en furma d'ina tenda da tipi e silsuenter vegnida elavurada cun naiv ed aua. En radund trais emnas saja ella vegnida construida, uschia Peterelli.

L'idea saja da far mintg'onn ina tala tur – tut tenor las experientschas ch'ins fetschia quest enviern. A decider vegnian ins la primavaira. En il Grischun na datti il mument nagina purschida sumeglianta. La proxima tur da raiver sa chatta a Malbun en il Principadi dal Liechtenstein. E là è Peterelli era vegnì sin l’idea, ch’ins pudess far ina tur da glatsch sumeglianta era a Savognin.

