Nova fermada dal bus da scola a Savognin

Oz, 10:56

Federico Belotti

Per far pli segira la fermada dal bus da scola, vegn quella dischlocada datiers da l’entrada da la scolina. Avant dus mais è in uffant sa blessà vi da la chomma, cura ch’el è currì ora sin via davos il bus da scola che steva airi.