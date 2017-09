Nova plazza da sport a Beiva

A Beiva è vegnida construida ina nova plazza da sport multifuncziunala. Sco quai che Savognin Turissem scriva en ina communicaziun, haja la vischnanca da Surses pudì realisar la plazza da sport grazia ina donaziun generusa iniziada da l’uniun Pro Bivio.

Tant la plazza da tennis ordaifer il vitg, sco era la pitschna plazza da sport tar la scola, duvravan gia daditg ina sanaziun, scriva Savognin Turissem.

Ina donaziun privata generusa ha intimà la Pro Bivio da concepir in project per la plazza da sport e da dumandar la vischnanca da Surses per sustegn.

Cun agid da la vischnanca da Surses è ussa vegnida realisada ina nova plazza da sport. Quella po vegnir duvrada per giugar tennis, ballarait, ballamaun, ballape, basket ed unihockey.Sonda, ils 30 da settember vegn la plazza da sport inaugurada cun ina festa.