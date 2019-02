cuntegn

Grischun Central - Nova purschida per skiunzs da turas

Il Grischun ha in nov bus public per skiunzs da turas. In va da Beiva sin il Pass dal Güglia, in'auter da Mustér sur il pass dal Lucmagn sin l'Alpe Casaccia, ed in terz bus da Versomi a Brün en Val Stussavgia. Il bus ch'i dat en sis lieus da la Svizra è in project da pilot dal Club Alpin Svizzer.