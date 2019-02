Ils 10 da favrer ha il suveran da Vaz refusà il project, che vuleva modernisar la plazza da sport a Lai, i gieva per in project da 5,9 milliuns francs. Il NA l’urna na vul però betg dir, ch’i na capitia nagut pli. A la sesida dal cussegl communal da mardi saira èn vegnidas inoltradas duas moziuns.

Inoltrà las duas moziuns ha il cusseglier communal Romano Paterlini. En l’emprima moziun pretenda el, ch’ina part dal project existent vegnia realisada. Uschia è el da l’avis, ch’ins duess surpigliar ils plans existents per in bajetg d’infrastructura, che pudess vegnir duvrà per la producziun dal glatsch artifizial. En la segunda moziun pretenda Paterlini, che la cumissiun plazza da sport vegnia reactivada ed occupada cun novas persunas. Quella duess alura elavurar in nov project cun ina stima dals custs.

La proxima sesida dal cussegl communal è ils 29 da mars. Il president communal da Vaz Aron Moser ha ditg, ch’el beneventia las discussiuns en connex cun la renovaziun da la plazza da sport. Sch’ins possia gia a la proxima sesida tractandar las moziuns na saja betg anc cler.

RR actualitad 12:10