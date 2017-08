Nova senda da viandar ad Andeer

La regenza ha approvà la revisiun parziala da la planisaziun locala d'Andeer, concludida da la vischnanca ils 29 da mars 2017. Uschia existan ussa las premissas legalas per pudair realisar la colliaziun da la senda da viandar previsa per lung dal Lai da Seara, scriva la regenza.

Vista sin chavorgia imposanta

Quest nov traject da la senda tranter l'ovra idraulica Balamburtg e la chavorgia da Puntcrap duai cumplettar la senda da colliaziun ch'exista actualmain. Perquai ch'il terren al sectur sid dal lai per lung da la via chantunala è per part stip ed intransibel, duai la senda vegnir manada en quest sectur da l'autra vart dal lai sur ina nova punt da peduns. Tras quai vegn per l'ina permess il sguard sin la chavorgia imposanta e per l'autra garantida ina senda separada da la via chantunala ed a medem temp turisticamain attractiva fin a l'ustaria «Rofflaschlucht».