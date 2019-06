La renovaziun dal kiosc, l’ustaria e las gardarobas dal Lai Barnagn è finida. Da nov sa preschenta il bajetg en in nov vestgì da laina. Per ils visitaders datti era dapli spazi, e l’ustier profita d’ina cuschina moderna e medemamain dapli spazi per magasinar la rauba.

L’onn passà ha la radunanza communala concedì in credit da 1.8 milliuns francs, per renovar il bajetg al lai Barnagn ed embellir il conturn. La segunda etappa cumenza quest atun. Tranter auter duai dar ina nova plazza da sport, ed ina nov trassé da la via che passa il lai. Ils plans concrets vegnan il mument anc elavurads.

