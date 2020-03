Pervi dal coronavirus datti il mument era midadas tar tar «Tischlein deck dich» e tar il «Caritas Markt». Entant ch'in serra, augmenta l’auter las mesiras da segirtad per il persunal e per ils clients.

L’organisaziun «Tischlein deck dich» vul proteger ses collavuraturs voluntaris e ses clients dal coronavirus. Perquai ha la fatschenta serrà il manaschi. Sco quai ch’il manader da fatschenta Alex Stähli ha ditg envers RTR, na saja per il mument betg anc cler, cura ch’il manaschi vegnia puspè avert. En Svizra profitan radund 20'000 persunas en dapli che 130 lieus da la Svizra dal servetsch, nua che persunas ch’èn dependentas d’agid social pon cumprar mangiativas per in pretsch simbolic dad in franc.

Caritas lascha avert ils negozis

Era ils martgads da la Caritas porschan products per pretschs reducids. Ils 21 negozis da la Svizra cun ina filiala a Cuira han vinavant avert sco usità. Tenor Thomas Künzler, manader da la societad cooperativa «Caritas Markt», hajan ins dentant augmentà las mesiras da segirtad. Ins na laschia betg entrar memia blera glieud durant il medem mument en las butias. Vinavant survegnia il persunal a la cassa proximamain ina protecziun supplementara.