Origen maina l’ustaria Taratsch a Riom

L’ustaria Taratsch a Riom ha oz venderdi sia reavertura suenter ina renovaziun cumplessiva. L'ustaria è stada serrada durant la stad. Da nov maina il festival cultural Origen l’ustaria, ch’è en possess da la vischnanca Surses. L’entschatta datti anc in servetsch reducì.

Sco l’intendant da Origen Giovanni Netzer ha ditg, haja Origen surpiglià l’ustaria or da differents motivs: «Nus avain sco festival l’interess, ch’i dat a Riom ina buna gastronomia e nus vulain era collavurar, vul dir sche nus avain duas ustarias a Riom, alura fai senn d’avair ina collavuraziun stretga». Sper il Taratsch maina Origen il Café Carisch che sa chatta visavi da la Clavadeira, nua che Origen ha sper il chastè sia segunda tribuna da giugar teater.

Baiver café a Riom durant set dis l'emna

Durant la fin da stad e l’atun vegn l’ustaria Taratsch ad esser averta mintgamai davent dal venderdi enfin il mardi davent da l’ina il suentermezdi enfin las nov la saira. In'excepziun datti la dumengia, nua che l’ustaria ha avert davent da las diesch la damaun enfin las set la saira pervi dals giasts che van en baselgia e vulan suenter ir a baiver in café. La Villa Carisch vegn en l’avegnir ad esser serrada il glindesdi ed il mardi. Cun questa collavuraziun da las duas ustarias datti a Riom adina la pussaivladad dad ir a baiver insatge.

Anc manca persunal

L’entschatta cura ch’il Taratsch ha puspè avert datti in servetsch reducì, vul dir ina cuschina fitg restrenschida cun ina pitschna purschida sco schuppa e sandwichs. L’idea d'Origen è da cumplettar la purschida vers l’atun u l’enviern, vul dir ch’ins savess porscher era menus ed autras spaisas en l’ustaria. Per quest intent è Origen anc sin la tschertga da persunal adattà. En in flyer ch’è vegnì tramess en las chasadas scriva Origen, ch'i vegn anc tschertgà persunal per cumplettar la squadra enturn Judith Cantieni, la nova gestiunaria dal Taratsch.

RR Total local 11:40