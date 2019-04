Spustar l'entira chasa enstagl da far davent in chantun. Quella soluziun per la stretga dals Mulegns ha preschentà la fundaziun Origen. Enfin mez avust sto Origen dentant anc rimnar passa 3 milliuns francs per cumenzar anc quest onn cun las lavurs.

Spustar l'entira chasa saja la soluziun optimala, ha ditg Giovanni Netzer da la fundaziun Origen la mesemna envers las medias:

Cun spustar la chasa alva vegn schliada la stretga e mantegnida la substanza ed impurtanza cultural istorica dal vitg.

Sustegn da l'Uffizi da construcziun bassa

L'Uffizi da construcziun bassa dal Grischun sustegna la proposta. Reto Knuchel, l'inschigner chantunal, avess spetgà quella proposta er dals biros d'architectura ch'han preschentà l'onn passà la soluziun per la stretga dals Mulegns.

Cun la proposta dad Origen duessan tuts esser cuntents.

Maletg 1 / 3 Legenda: Mulegns avant e suenter spustar la chasa alva. MAD Maletg 2 / 3 Legenda: Mulegns avant e suenter spustar la chasa alva. MAD Maletg 3 / 3 Legenda: La villa alva dals Mulegns duess vegnir spustada per 9 meters. Tona Poltera

I fa prescha

Anc mancan dentant 3,1 milliuns francs da totalmain 5,6 milliuns per finanziar l'emprima etappa. Enfin mez avust ston ils daners esser rimnads per cumenzar anc quest onn cun las lavurs. Il 2020 daventa la via numnadamain ina via naziunala. E l'interess da Berna per ina soluziun da la stretga tras Mulegns n'è probablamain betg grond, han punctuà tant Netzer sco er Knuchel.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Grischun Central Chas'alva a Mulegns duai laschar in chantun

RR novitads 14:00