L'ospital da Tusaun ha fatg l'onn passà in deficit dad 1,5 milliuns francs. Ina da las raschuns principalas per quest resultat è la reducziun considerabla dals cas staziunars. Il deficit per la sparta da l'ospital munta a bun 1,2 milliuns francs e quel per la sparta da la Spitex a stgars 300'000 francs.

Raschuns per il deficit tar l'ospital èn surtut che l'ospital ha dumbrà l'onn passà damain cas staziunars e damain pazients cun ina segirada supplementara. Sco quai che l'ospital communitgescha saja il dumber da cas staziunars sa reducì per 10%. Tar ils cas ambulants ha l'ospital da Tusaun dentant registrà in augment da 15%.

Per l'avegnir è l'ospital tuttina optimistic. Uschia hajan ins instradà gia diversas mesiras strategicas per meglierar la situaziun finanziala. Sco l'ospital scriva, saja vegnì lantschà ina purschida da qualitad en la sparta ortopedia e medischina da sport e dapi 2 emnas saja en funcziun a Tusaun in MRT. Per la diagnostica en l'ospital saja quai in pass impurtant.