L’ospital da Tusaun ha fatg in deficit da 573’366 francs l’onn 2017. Las expensas da gestiun muntan a 20’927’295 francs. Las reservas da l'ospital èn sa reducidas per bun la mesadad sin passa 1,4 milliuns francs.

Sco quai ch'igl è da leger en il rapport annual, è il deficit da l'onn 2017 il pli aut deficit dals davos tschintg onns. Ina da las raschuns saja, che bleras operaziuns vegnan mo pli fatgas ambulant, vul dir ch' ils pazients turnan a chasa il medem di.

Er sch'ils custs sajan prest uschè auts sco tar operaziuns staziunaras, dettia mo bun in terz dals daners da las cassas da malsauns. Vitiers vegnia, ch'il 2017 saja stà in schlet enviern per l'ospital – cun pli paucs cas staziunars. Tenor il directur da l'ospital Reto Keller, hajan ins gia planisà mesiras: Uschia duess la partiziun ambulanta vegnir renovada e daventar pli effizienta cun avair tut ils locals sin in’auzada.

