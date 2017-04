Pagina da Surmeir betg periclitada per il mument

La gasetta rumantscha locala «La Pagina da Surmeir» prevesa per quest onn expensas da 342’000 francs. La radunanza generala da l’Uniun Rumantscha da Surmeir ha preschentà la mesemna saira a Lantsch il preventiv dal 2017, che prevesa in minus da 4’600 francs.

Sco quai che Gian Sonder il president da la URS ha ditg, subvenziuneschia l’Agentura da Novitads Rumantscha ANR mintg’onn la Pagina da Surmeir cun ina contribuziun da 100’000 francs. Quest sustegn saja garantì anc per dus onns, suenter stoppia il contract vegnir elavurà da nov. Cun quai che la Pagina da Surmeir è independenta, è l’avegnir da la gasetta locala per il mument betg periclità. Las discussiuns enturn la Quotidiana nua che l’editura Somedia na vul betg pli surpigliar il deficit, n’ha actualmain naginas consequenzas per la Pagina da Surmeir. Però: «Il mument è tut en moviment dal squitsch sin la Quotidiana, uschia essans era nus sin chommas deblas il mument», uschia Gian Sonder. Ina fusiun cun la Quotidiana na saja actualmain nagina opziun, ha ditg il president da la URS.