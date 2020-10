Il 2021 festivescha la Pagina da Surmeir ses 75avel anniversari. L’onn da giubileum da la gasetta cun dapli che 1000 abunents, pudess però esser il davos en sia lunga istorgia. I dat numnadamain l’idea da far da nov ina gasetta bilingua. Tgi che scriva quella è per il mument però intschert.

La Pagina da Surmeir vegn edida da l’Uniun Rumantscha da Surmeir URS. Actualmain ha ella anc in schefredactur ed in substitut, che vegnan indemnisads da la URS. A partir dal schaner da l’auter onn è da nov la Fundaziun Medias Rumantschas FMR responsabla per il cuntegn da la gasetta. Sco quai che David Truttmann, il schefredactur da la FMR scriva sin dumonda, giajan ils dus redacturs da la Pagina da Surmeir en pensiun il schaner e l’avrigl da l’auter onn. A la FMR saja en il fratemp dentant gartegià d’engaschar in redactur per il Grischun Central, ma quai mo temporar davent da quest november enfin l’avrigl. Plinavant haja la Fundaziun Medias Rumantschas anc pendentas autras annunzias, uschia David Truttmann.

2021 è garantì

Il president da l’Uniun Rumantscha Gian Sonder è en mintga cas è da buna speranza che la Pagina da Surmeir possia cumparair vinavant l’auter onn, quai malgrà las differentas midadas da persunal e plazzas betg anc occupadas en la redacziun. La finanziaziun saja er garantida per l’auter onn. Tge ch’è suenter il 2021, è per il mument però intschert.

L’Uniun Rumantscha da Surmeir avess gugent ina gasetta bilingua per il Surmeir. Sco ch'igl è da leger en il protocol da la Regiun Alvra da mez settember, è Silvio Lebrument da la Somedia ch’edescha las gasettas regiunalas Pöschtli e Novitats, avert da crear ina gasetta bilingua per la regiun, e da realisar ina tala gasetta pudess capitar fitg spert. La dumonda saja però sche la populaziun veglia era quai, è plinavant da leger en il protocol da la Regiun Alvra.

Presidents a favur da gasetta bilingua

Averta per ina gasetta bilingua è era la Conferenza dals presidents. Sco quai ch’il president da Bravuogn-Filisur Luzi Schutz scriva, saja la Conferenza dals presidents averta per ina «sanaziun structurala», ma anc sajan bleras dumondas avertas, surtut tge che capitia cun la Pagina da Surmeir.

Radunanza generala anc quest onn

Anc il november u il december vul la URS salvar sia radunanza generala. Cun tge tractandas n’è il mument betg anc cler. Era betg anc cler è, sche la Confederaziun sustegness insumma ina gasetta bilingua. Enfin ussa ha l’Uffizi federal da cultura mo subvenziunà gasettas cumplettamain rumantschas.