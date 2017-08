Paradis da glatsch a Lai cuntinuescha

Il cussegl communal da Vaz ha decidì, da cuntinuar l’auter enviern cun il paradis da glatsch. El ha accepta l’offerta da la firma AST che custa radund 415’000 francs. Cun intginas midadas duai il manaschi dal glatsch artifizial a Lai daventar pli bunmartgà che l’enviern passà.

En congual cun l’onn passà datti intginas midadas tar il glatsch a Lai. Tranter auter vegnan las uras d’avertura scursanidas, ed ils differents percurs dad ir cun patins vegnan optimads. Da nov datti plazzas separadas per curling e tschoccas sin glatsch.

Scola vegn modernisada

Per l’engrondiment da la scola a Lai ha il cussegl communal approvà in credit supplementar da 230’000 francs per la planisaziun. En connex cun il plan d’instrucziun 21 dovra quai differentas adattaziuns cun las localitads da la scola, ils locals actuals na correspundian betg a las pretensiuns.

Vischnanca sustegna uniuns

Plinavant ha il cussegl communal decidì la revisiun parziala dal reglament per il sustegn dad uniuns indigenas. Da nov po era il club da curling far la dumonda per in sustegn. Fin ussa aveva quel club in contract spezial cun la vischnanca da Vaz.

Anc nagin trottuar a Lain

La tractanda da construir in nov trottuar a la via Nova a Lain è vegnida spustada. La raschun saja ch’ins veglia spetgar sin las midadas da la lescha che la confederaziun planisescha.