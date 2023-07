Products regiunals duessan survegnir dapli preschientscha. La logistica dals products duess vegnir meglierada ed en la regiun duessi dar in center per elavurar charn. Quai èn trais da set projects che duessan vegnir realisads a partir da l’auter onn.

125 bains purils datti en il Parc Ela. Radund trais quarts dal latg da las 1'000 vatgas e da la charn dals 3'900 vadels e biestga grossa bandunan il parc. I dettia dentant anc potenzial d’augmentar la creaziun da valur. A questa conclusiun vegn in studi da l’onn 2019 da la Scol’auta spezialisada dal Grischun.

Set projects parzials

Sco basa da quella realitad vuless il project svilup regiunal (PSR/PRE) che sa numna «rait per products regiunals Parc Ela» promover ils products regiunals e la vendita da quels. Ils set projects èn descrits en la box giusut.

Ils set projects Avrir la box Serrar la box Center regiunal per elavurar charn Cun quel vegnan prendids en mira ils basegns da l’agricultura e dals chatschaders da tegnair curtas las vias da transport per il muvel e da producir products d’auta qualitad cun charn locala. Chascharia mobila d’alp La corporaziun d’alp da la Creusch d’Alvagni planisescha ina chascharia d’alp mobila per vender il latg d’alp regiunal. Elavuraziun da puma Tar purs sco era persunas privatas na vegn savens betg racoltada la puma perquai ch’i manca il temp. Finamira è d’elavurar puma da tut las plantas pussaivlas en ina mostaria regiunala, saja quai per l’agen consum u per vender. Local d’elavuraziun In manaschi agricul da Salouf planisescha da construir in local per elavurar products da latg. Quel duess era pudair vegnir duvrà d'auters manaschis. Center da logistica e da cumpetenza Cun in concept per in center chantunal da cumpetenza e logistica per products regiunals vegn pigliada en mira la pussaivladad da distribuir ils products en l’entir chantun e perfin sur ils cunfins dal chantun ora. Butias regiunalas e logistica Novs lieus da vendita sco butias u curunas regiunalas en butias existentas duessan render attent e disponibel meglier la purschida da products regiunals. Quest project cuntegn però era ina plattafurma online per empustar products regiunals u la purschida da quels en hotels ed ustarias. Administraziun e gestiun Cun l’administraziun e la gestiun dals projects parzials vegni promovì il barat e la furmaziun entaifer ils projects.

Purs e gastronoms en la medema bartga

Durant ina fasa da preparaziun ils davos dus onns han differentas gruppas da lavur sviluppà in sboz cun novas ideas da fatschenta. Las gruppas consistan da represchentantas e represchentants da l’agricultura, da l’hotellaria, da la gastronomia e d’ulteriuras organisaziuns localas dal svilup regiunal da Surses e da la Regiun Alvra.

Emprims pass èn fatgs

Ussa ha cumenzà l’etappa da basa per set projects parzials, ha ditg Heidrun Moschitz, ch’è manadra da projects per projects regiunals ed in’economia persistenta en il Parc Ela. Proximamain ins vegnia en set butias dal Parc Ela ad installar curunas cun products regiunals e suenter analisar quant dumandada che questa purschida saja. In pass enavant ins saja era gia a Salouf. Là saja gia profilà in center per elavurar products da latg. Quest center duess daventar accessibel per tut ils purs dal Parc Ela.

Ils proxims pass

«Fin la fin da l’onn vegnin nus a far in business plan per mintga project parzial che declera tut ils detagls da mintga project e tgi che sa participescha e cun tge entradas ch’igl è da quintar», di Heidrun Moschitz. Quest plan da fatschenta mussia era che a partir dal setavel onn stoppia mintga project parzial sa purtar sez. Il chantun stoppia suenter anc analisar ils projects da PSR/PRE. Moschitz quinta ch’ins possia en il meglier cas cumenzar a realisar ils projects l’emprim quartal da l’auter onn.