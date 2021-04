Pliras persunas bandunan l'uniun Parc Ela u èn vegnidas relaschadas. Ils proxims dis vegnan scrittas or trais plazzas da lavur. Quai conferma il mainafatschenta Dieter Müller.

Ils proxim dis vegnan scrittas or almain trais plazzas da lavur da l'uniun Parc Ela, quai conferma il mainafatschenta Dieter Müller. Davart las raschuns da la fluctuaziun da persunal na dastga el per motivs da protecziun da datas betg s'exprimer. Er betg schebain las persunas èn vegnidas relaschadas u sch'ellas bandunan ord atgna motivaziun l'uniun. «Ins deplorescha che persunas ch'èn gia pli ditg tar l'uniun n'èn betg pli en il team», ha Müller dentant ditg sin dumonda da RTR.

Las persunas che na lavuran betg pli per l'uniun Parc Ela han renvià a la direcziun dal parc. La resposta sin la dumonda da RTR è, ch'els hajan adina s'engaschà per l'idea dal Parc Ela e per la regiun.