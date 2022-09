Paolo Giacometti ha annunzià l’entschatta da l'onn da sa retrair sin la fin da quest settember. Sco quai ch'el ha ditg envers RTR saja el led sco quai ch'il parc da natira haja sa sviluppà. Il parc saja sin buna via. Sco success valitescha il president partent la prolungaziun dal contract dal parc per ils proxims diesch onns. Gugent avess Giacometti anc realisà la Tgesa Parc Ela – in center da visitaders e biros per il parc – ma i haja sa mussà ch'i saja pli cumplitgà che spetgà da realisar quest giavisch. El saja pero da buna speranza che la chasa dal Parc Ela daventia ils proxims onns anc realitad. An mintga cas vegnia el era suenter sia pensiun a persequitar cun interess il svilup dal parc, per il tal ch'el è stà dudesch onns en suprastanza.

Nagin cumbat per il presidi

Patrizia Zanini ch’è gia tschintg onns suprastanta da l'uniun Parc Ela, è stada l'unica candidata da l'uniun Parc Ela. Ella è suprastanta communala da la vischnanca Albula/Alvra e vesa sin dumonda da RTR in avantatg en questa situaziun. Uschia enconuschia ella er la suprastanza communala da Surses. Il Parc Ela e las vischnancas duessan tenor ella en mintga cas cuntinuar cun la buna collavuraziun.

Suenter umens suonda ina dunna

Paolo Giacometti chala – suenter dudesch onns en suprastanza, dapi 2016 sco president – per la fin da settember ed uschia dus onns avant la fin da la perioda d'uffizi. El ha surpiglià il presidi suenter la mort andetga da Luzius Wasescha.

Zanini è uschia la terza persuna en questa funcziun da l'uniun Parc Ela. Da nov en suprastanza dal Parc Ela è vegnì elegì Samuel Lorenz. El è il vicedirectur da las pendicularas da Lai, e commember dal cussegl d'administraziun dals Implants da sport da Bivio.