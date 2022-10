A Munter sur Salouf ha l’uniun Parc Ela sanà in faner decadent. En tut vul il Parc Ela sanar 11 da quests «tgamons» en la regiun da Salouf e da Stierva. La finanziaziun n’è pero betg anc garantida.

Blers onns èn els vegnids duvrads per deponer il fain, oz n’han els dentant nagina funcziun pli. Perquai van blers faners (ubain «tgamons» sco els vegnan numnads en il Surmeir) en muschna. Per mantegnair quest bain cultural vul il Parc Ela renovar 11 faners enfin l’onn 2025. En tut hajan ins inventarisà 51 bajetgs, scriva il Parc Ela en ina communicaziun.

Cun renovar datti normalmain in nov tetg, laina marscha vegn remplazzada ed il fundament vegn drenà. La renovaziun da l’emprim faner dad Andri Peder Baltermia ha custà radund 10'000 francs. Sco quai ch’il pur da Salouf ha ditg, vuleva el atgnamain gia daditg renovar quest bajetg, perquai ch’i saja impurtant da mantegnair il relasch dals perdavants. L’iniziativa e la participaziun finanziala dal Parc Ela ha dà in stausch da far ussa insatge.

Actualmain è il Parc Ela anc vi da reglar la finanziaziun dals ulteriurs 10 faners che duessan vegnir renovads.