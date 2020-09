Duess il Parc Ela exister vinavant u datti ina fin suenter diesch onns? Sur da questa dumonda decida la populaziun quest atun. Per sentir il puls visitan ils responsabels dal parc quests dis 11 lieus dal parc. Riom è stà l’emprim lieu.

Sin tura da reclama per sentir il puls

Per pudair prolungar il contact dal Parc Ela per la fasa dals onns 2022 fin 2031 ston almain quatter da sis vischnancas dir gea al Parc Ela. Ina segunda premissa è ch’il parc ha in perimeter ch’è collià l’in cun l’auter. Gia decidì a favur dal parc ha Tavau, ch’è a l’ur dal parc cun la fracziun da Tagn/Wiesen.

Pli grond parc da la Svizra daventa anc pli grond

Sche tut las vischnancas din gea al parc, lura daventa quel pli grond. En il Surses vegnissan vitiers da nov era Riom-Parsonz e Tinizong-Rona. Las duas vischnancas ch’eran tar l’emprima votaziun betg anc fusiunadas avevan ditg na al parc avant prest diesch onns. La raschun per il na èn stadas temas da betg pudair realisar projects d’infrastructura en il parc.