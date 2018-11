Radund 50 chatschaders e purs han participà ad in inscunter dal Parc Ela, nua ch’igl è vegnì discutà davart in lieu central nua ch’ins pudess elavurar e distribuir products da la regiun. E sco ch’i para exista l’interess per ina tala purschida.

Adina puspè è il davos temp vegnì discutà davart l’idea: il Parc Ela duvrass in lieu adattà, nua ch’ins pudess elavurar products da l’agricultura. I duvrass in magasin ed in’organisaziun che distribuescha ils products dal Parc Ela. Prender encunter empustaziuns, furnir la rauba e far la lavur da contabilitad. A la runda da discussiun dal Parc Ela è vegnì il signal, ch’i dovra ina tala purschida. Co ed en tge furma vul il Parc Ela ed il sviluppader regiunal da la regiun Alvra evaluar il proxim temp - quai, tranter auter, sin basa d’in’enquista ch’è vegnida repartida a purs e chatschaders.