Quest atun decidan las nov vischnancas dal Parc Natiral Beverin, sch’ellas vulan restar en il parc per ulteriurs diesch onns. Ir vai per la fasa da manaschi per ils onns 2023 – 2032. Actualmain lavuran ils responsabels dal parc vi da la charta.

Sco quai che Ramona Liebeton, la directura dal parc ha ditg envers RTR, haja ella ensemen cun la suprastanza dal parc visità tut ils presidents e lur suprastanzas communalas per sentir il puls dal parc. Quels hajan approvà la visiun dal parc, che prevesa tranter auter da promover il spiert da piunier cun lantschar ideas innovativas per la regiun. Integrada duess era vegnir la populaziun che duess vegnir involvida en ils projects tenor il motto: Parc èn tuts.

Muntogna da Schons sto dir Gea

Per ch’il parc possia cuntinuar datti tschertas reglas da la Confederaziun. Uschia sto il parc per exempel avair in entir territori ch’è collià l’in cun l’auter. Tenor Ramona Liebeton muntia quai per exempel, che da la Muntogna da Schons dovri in Gea. Ma sco ch’ella ha ditg è ella da buna speranza che tut las vischnancas approvian il parc. I na dettia il mument nagins indizis d’ina opposiziun. Tenor ella saja il parc bain acceptà en la regiun.

Perimeter dal parc è creschì pliras giadas

Il Parc da Natira Beverin è creschì ils davos onns considerablamain. La partenza è stada il 2013 cun 373 kilometers quadrats. Lura è il parc vegnì engrondì cun la fusiun da Stussavgia e las vischnancas Valendau e Versomi sin 413 kilometers quadrats. Il davos pass ha il Parc Beverin fatg cun la vischnanca Valragn ed ha ussa ina surfatscha da 515 kilometers quadrats.

Parc da las trais chavorgias

Cun l’engrondiment encunter la Surselva è il parc era sa posiziunà da nov. Ussa tutgan las chavorgias da la Ruinaulta, Viamala, e la Pùntcrap-Rofflaschlucht tar il Parc Beverin. Il parc da las trais chavorgias ha dentant anc betg fatg gronda reclama cun quest fatg. Sco quai che Thomas Buchli il president dal Parc Beverin ha ditg, haja quai da far cun las destinaziuns turisticas che cumpiglian la Ruinaulta. I fiss da far coordinaziuns sur trais uniuns turisticas e quai na funcziunia anc betg optimal. In project communabel èn las cursas da curridurs Transruinaulta e Transviamala.

Il luf en il parc

Il triep dal luf dal Beverin è dapi in per onns adina puspè en il focus. Per part sa deporta el betg uschia sco ch’i fiss da giavischar. Ils lufs s’avischinan als vitgs e fan uschia grittas. Thomas Buchli raquinta ch’el saja magari vegnì fatg responsabel per il luf, sco sch’el avessi mess ora ils lufs. La part che Buchli conceda è ch’il parc haja fin ussa anc betg chattà la rolla ch’el duessi giugar en la chaussa luf. Segir saja dentant ch’entras il parc na giaudia il luf betg dapli protecziun. Entras il parc na sajan naginas leschas vegnidas adattadas ed i na dettia er betg novas leschas per amur dal parc u forsa perfin per il luf. La plivalur dal parc en chaussa luf saja sulettamain ch’ins emprovia da declerar a la glieud co ir enturn cun il luf en la vischinanza. Era possia il parc giugar ina rolla da mediatur tranter ils abitants dal parc e las autoritads sco chantun e Confederaziun.

Project digitalisaziun è lantschà

La digitalisaziun è in dals accents ch’il Parc Natiral Beverin ha scrit en sia cunvegna da program per ils onns 2020 – 2024. Il focus metta il parc sin la societad. Dacurt ha il Parc Natiral Beverin lantschà ina nova purschida. Uschia èsi pussaivel da reservar ad Andeer ed en val Stussavgia spazi per lavurar cun l’agen computer. Per coordinar tut ils giavischs pertutgant la digitalisaziun, ha il parc da natira ensemen cun l’uniun Dezentrum fundà in center da cumpetenza digitalisaziun. Qua duain vegnir rimnadas e sviluppadas tut las ideas en connex cun la digitalisaziun.