La dunna da 34 onns da l’Allgäu en Germaina ch’ha studegià cultura ed economia viva gia sis onns en Svizra. Tranter auter ha ella lavurà per la Fundaziun svizra da cardiologia, per la rait da Parcs Svizzers a Berna, ed il davos ha ella lavurà per la Scol’auta per scienzas agraras, selvicultura e nutriment. Ils 28 da mars sa preschenta Ramona Liebeton a la radunanza dals commembers a Spleia.

RR novitad 10:00