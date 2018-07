La gronda part da las otg dunnas ch’organiseschan il pass da vacanzas per la Val d’Alvra vulan chalar. Ina successiun n’è dentant betg en vista, di Natalia Schena, ch’è responsabla per las occurrenzas dal pass da vacanzas. «Tuts din ch’i fiss donn sch’i na dess betg pli el, ma l’iniziativa da chattar mammas che faschessan enavant na datti betg».

Gia dapi l'enviern a la tschertga

Dapi l’enviern ins saja gia sin la tschertga da successuras. Ella spera ch’i sa laschan tuttina anc chattar creschids che vulan s’engaschar per il pass da vacanzas da la Val d’Alvra, per che quest onn na saja betg il davos. Actualmain sa participeschan radund 140 uffants al pass da vacanzas, nua ch’i pon tranter auter emprender a far pizza, giugar golf u visitar in post da la polizia.

