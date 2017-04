Pass dal Güglia vegn serrà la notg per camiuns

Pervia da lavurs da construcziun che han lieu durant las notgs dal 1. fin ils 6 da matg 2017 e dals 15 fin ils 16 da matg 2017, mintgamai da las 22.00 fin las 05.00, sto la via dal Güglia vegnir serrada tranter Beiva e Silvaplauna per il traffic da camiuns pesants.

Per ils autos da persunas e per il traffic betg motorisà resta il pass dal Güglia avert er durant questas lavurs da construcziun. Quai scriva il chantun en ina communicaziun.

Sviament Silvaplauna chaschuna impediments

En lavur da notg vegnan construids dal 1. fin ils 6 da matg 2017 e dals 15 fin ils 16 da matg 2017 ils chanals per ils conducts d'ovra dal tunnel da sviament sur Silvaplauna. Damai ch'ils chanals sa chattan en la storta da la via dal Güglia, pon questas lavurs vegnir fatgas mo, sch'ils plazzals na vegnan betg disturbads dal traffic da camiuns pesants. Ultra da quai vegnan allontanads e remplazzads il medem mument sin il plazzal entaifer il vitg da Beiva la cuvrida sco er 20 centimeters da la stresa dal fundament. Plinavant vegnan remplazzads ils conducts d'ovra da la vischnanca. Pervia da questas lavurs vegn il pass dal Güglia tranter Beiva e Silvaplauna serrà la notg (22.00 – 05.00) per il traffic da camiuns pesants durant la perioda numnada.

Sviar sur il pass dal Flüela

Sche l'aura è favuraivla, serva il pass dal Flüela sco sviament probabel. Igl è previs d'avrir il pass venderdi, ils 28 d'avrigl 2017, sche las relaziuns da naiv e da la via permettan quai. Perquai che las serradas dal pass dal Güglia durant la notg dependan da l'aura, è previs mintgamai il proxim di sco data alternativa. Infurmaziuns actualas davart las lavurs e davart ils impediments dal traffic pon vegnir consultadas sin la pagina d'internet strassen.gr.ch.