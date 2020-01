La situaziun en il Stadtpark saja vegnida mendra. Sur onns haja Cuera gì ina situaziun stabila cun ina scena indigena, nua che na deva betg mo drogas illegalas ubain era simplamain in lieu da sentupada per carstgauns che vivan a l’ur da la societad – ma en relaziuns stabilas.

Quai saja uss sa midà.

Squittas e drogas fermas

En il Stadtpark sajan uss era dapli dependents che n'èn betg da la regiun ed ì vegn consumà dapli drogas fermas ed era intravenus, pia cun squittas, di Patrik Degiacomi ch’è tranter auter responsabel per l’uffizi dal servetsch social.

Tranter auter giaschian uss squittas enturn en il Stadtpark, in auter problem è ch’ils abitants da Cuera hajan tema dad ir atras il parc.

Nus lain evitar ch’il Stadtpark vegnia tar in magnet per dependents da drogas e ch’è sa sviluppa sco tar il Platzspitz a Turitg avant onns. Quai ha gidà a nagin!

Dentant chaschuna la situaziun actuala anc per dapli problems, numnadamain ch’i para sco sche il Stadtpark vegnia tar in punct da sentupada per dependents da drogas da differentas regiuns, di Patrik Degiacomi.

Repressiun sco schliaziun

La situaziun actuala cloma suenter mesiras e quellas less la citad concretisar la primavaira che vegn.

Tranter auter duai agid vegnir porschia per ils dependents.

Ma era repressiun è ina soluziun. Quai munta da serrar il Stadtpark avant che quai effect d’attracziun vegnia tar in problem serius, sco igl è schabegià ils onns 80 e 90 a Turitg.

RTR actualitad 07:00