Pauc sustegn per la miniera Bellaluna

Oz, 17:09, actualisà a las 17:18

Federico Belotti

L’acziun da collecta ch’è vegnida lantschada avant in mez onn per la miniera da Bellaluna na marscha betg sco giavischà. In agid professiunal duai procurar per dapli donaziuns per la miniera en decadenza.