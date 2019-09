Ensemen cun las Pendicularas d'Arosa han las entradas dals giasts pudì vegnir augmentadas per radund 50'000 sin passa 1,3 milliuns. Er quai saja tenor la communicaziun in nov record.

Il gudogn è uschia creschì per 1,5% sin radund 475'000 francs. Auter ch'ils onns passads n'hajan ins betg stuì producir tanta naiv artifiziala. Grazia a las bunas relaziuns sajan las cundiziuns da las pistas stadas fin la fin da la stagiun fitg bunas.

Er la fatschenta durant la stad saja stada uschè buna sco anc mai. Cumpareglià cun l'onn avant è la svieuta creschida per passa 30% sin 2 milliuns francs. Per l'ina saja quai d'engraziar a la bun'aura, per l'autra al campiunadi mundial da mountainbike ch'è stà l'entschatta settember. Da quai è Peter Engler, CEO da las pendicularas Lai, persvas. Las fatschentas da stad èn però be responsablas per stgars 8% da la svieuta annuala.

