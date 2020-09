Christoph Suenderhauf ha manà 12 onns la Pendicularas Lai SA. Uss è el sa retratg, e la radunanza generala ha elegì Felix Frei da nov sco president dal cussegl d'administraziun. Plinavant ha la radunanza reelegì ils commembers libers dal cussegl d'administraziun.

Pervi da la situaziun da corona è la radunanza stada senza la participaziun fisica da las acziunarias e dals acziunaris. Preschents eran sulet il cussegl d'administraziun e las suprastanzas da la vischnanca politica e da la vischnanca burgaisa sco acziunaris principals.

Felix Frei vul accentuar il svilup e la qualitad

Suenter ils onns da grondas investiziuns ed averturas vegnia uss ina fasa da consolidaziun e per reducir daivets. Quai na muntia dentant betg da pudair far pausa mabain ch'i saja uss dumandà da sa sviluppar permanentamain, ha ditg Felix Frei. Ed el ha aschuntà che la qualitad saja enorm impurtanta. Frei vul investir en la persistenza ed il niz per ils osps.