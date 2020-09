Las Pendicularas Lai cuntanschan in gudogn, malgrà che la stagiun d'enviern è ida a fin sfurzadamain in mais pli baud che usità. Quai pervi da la pandemia.

Per l'onn da fatschenta 2019 / 2020 annunzian las Pendicularas Lai uschia in gudogn da stgars 245'000 francs. Quai haja er da far cun il bun cumenzament da la stagiun, scriva l'interpresa. Durant las vacanzas da Nadal ed il favrer durant quellas da sport hajan las pendicularas registrà svieutas e dumbers da visitaders da record. La svieuta è però sa reducida – cumpareglià cun il record da l'onn passà – per var 4% sin passa 26 milliuns francs.

Plinavant scrivan las Pendicularas Lai, ch'ils pretschs dinamics introducids avant trais onns sajan sa cumprovads. Uschia vendian els dapli cartas da skis online. L'onn da fatschenta passà hajan els vendì passa la mesadad da las cartas dal di e da plirs dis online. Quai correspundia ad ina volumen da 13,5 milliuns francs.