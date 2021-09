Las Pendicularas da Lai han fatg l’onn da gestiun 2020/21 ina perdita da circa 53'761 francs. La svieuta da traffic munta a 27,3 milliuns francs, tge ch’è in plus da 3,9% en congual cun l’onn avant.

Legenda: Surtut la stad da l'onn passà è stada fitg allegraivla per las Pendicularas da Lai. RTR, Federico Belotti

I saja stà in onn cun auts e bass bilantschescha Peter Engler, il directur partent da las Pendicularas da Lai il davos onn da gestiun. Il punct culminant hajan las pendicularas cuntanschì la stad da l’onn passà. Cun 2,5 milliuns emprimas entradas saja quai stà la meglra stad en l’istorgia da las Pendicularas da Lai, stat scrit en il rapport annual. Main allegraivel saja stà il cumenzament da l’enviern passà. Quitads hajan fatg las grondas malsegirtads pertutgant l'avertura dal territori da skis. Uschia hajan las pendicularas gì da registrar in minus da giasts da 30% sur las festas da Nadal e Bumaun. La blera naiv, la bell'aura ed il grond dumber da giasts Svizzers, hajan alura però procurà per ina fin da la stagiun d’enviern solida.