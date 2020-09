Las Pendicularas da Savognin han fatg in gudogn da 1'300 francs il davos onn da fatschenta 2019/20, quai tar ina svieuta da passa 8,1 milliuns francs. En congual cun l’onn da gestiun avant, è quai in minus da 5,4%.

Sco quai che las Pendicularas da Savognin SA scrivan en lur rapport annual, hajan las pendicularas pudì augmentar las frequenzas da l’enviern enfin tar l’interrupziun dal manaschi pervi da corona mez da mars. Entras questa serrada anticipada, resulta in minus da 6,2% tar las emprimas entradas.

Per circa dus terzs èn sa sbassadas las frequenzas da stad. La raschun saja che la sutgera è vegnida remplazzada entras ina pendiculara nova, uschia era durant la stad da l’onn passà mo en funcziun ina da duas secziuns. In minus da 13% resulta en la gastronomia. Quai haja da far cun la serrada andetga dal territori da skis, ina purschida reducida da stad e l’avertura da la bar dad après ski ch'è vegnida averta cun in retard pervi da recurs.

Sco gronda sfida vesan las pendicularas la situaziun actuala en connex cun il coronavirus. Las consequenzas per l’enviern proxim sajan pauc calculablas, e vegnan ils proxims mais anc a fatschentar intensivamain las pendicularas.