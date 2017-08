Pendicularas Spleia han puspè in avegnir

Las pendicularas da Spleia Tambo ch'han da cumbatter cun problems finanzials han puspè in avegnir. Suenter quatter mais saja reussì da posiziunar da nov las pendicularas e da terminar ils discurs cun ils crediturs, scriva la Spleia Tambo SA en ina communicaziun.



La cunvegna cun las bancas succedia en curt. Cunquai saja la stagiun d'enviern 2017/18 segirada. L'interpresa ha però vinavant debits. Sper ils debits da 6.5 milliuns ins haja era gì da nudar in deficit da 1.5 milliuns pervi da l’enviern flaivel da l’onn passà. Vitiers saja vegnì ch’il motor da la pendiculara saia rut e custia puspè passa in milliun. Malgrà tut: Suenter avair discurrì cun tut ils crediturs ins sappia ussa preschentar almain per la stagiun vegninta ina soluziun: Ina cunvegna cun las bancas stettia curd avant la suttascripziun. Mo il sustegn dal chantun, da l’uffizi d’economia e turissem manchia, scrivan las pendicularas plinavant. Ma era qua ins saja da buna speranza. La fin finala sa posiziuneschan las pendicularas Spleia Tambo da nov e spera sin in sustegn da radund dus milliuns francs.