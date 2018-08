In ferm temporal cun tempesta en Val Stugl ha chaschunà ch'ina bova è vegnida giu per la val – in paster e sia partenaria èn stads entamez.

En la Val Stugl sper Bravuogn han il paster Claudio Gregori e sia partenaria pudì mitschar cun la tema. Els eran gist arrivads en chamona ed eran londervi da far fieu per cuschinar tschaina, cur ch’els han udì in scruschiez ed ina bova è sa distatga in toc pli ensi, e ruschnada sper la chamona giu. Claudio Gregori ha avrì la porta e gia vesì che craps sgulevan sper la chamona giu. Instinctiv ha el alarmà sia partenaria ed els èn fugids or da chamona. Lura è vegnida la bova ed ha smatgà crappa e belma cunter il mir da la chamona.

Chauns e chalzers anc en tegia

En segirezza han els badà ch’ils chauns eran restads en chamona. Cura che la bova è vegnida per in mument pli plauna è il paster currì enavos en chamona per salvar ils chauns. Puspè enavos en segirezza han els realisà, che tuts dus eran anc a pe blut. Cun quai che l’auto era parcà da la faussa vart da la bova han els stuì chaminar giun val. In'ulteriura giada è Claudio Gregori pia currì en chamona, per lur stgarpas.

En quel mument hai jau simplamain funcziunà. Che jau era a pe blut en il bletsch e fraid n'hai jau betg badà. Quai vegn ad esser stà l’adrenalin.

Realisà il cletg pir il di suenter

La proxima damaun è Claudio Gregori turnà enavos tar la chamona. Pir lura ha el realisà tge fortuna, ch’els ed era la chamona han gì. Cun excepziun d'in chantun dal tetg ed in zic belma en cuschina ha la chamona survivì la bova senza donns. Era la scossa da vatgas mamma, ch’el pasculescha en val n'è per fortuna betg stada en vischinanza da la chamona, cura che la bova è vegnida.

In exchavatur è il mument vi dal rumir il chanal e far in rempar sur la chamona, per che ulteriuras bovas ruschnian en in'autra direcziun.

Maletg 1 / 4 Legenda: Bova en Val Stugl. MAD, Claudio Gregori Maletg 2 / 4 Legenda: Per il nair da l'ungla èn Claudio Gregori e sia partenaria mitschads da la bova. MAD, Claudio Gregori Maletg 3 / 4 Legenda: La bova en Val Stugl ha purtà bler material. MAD, Claudio Gregori Maletg 4 / 4 Legenda: Claudio Gregori ha vis la bova. RTR, Curdin Fliri

