Per la tur dad Origen manca in milliun

Avant duas emnas ha il cusseglier federal Alain Berset inaugurà la tur dad Origen sin il Pass dal Güglia. Las lavurs da construcziun n’èn dentant anc betg a fin. Sco quai che l’intendant dal festival cultural Giovanni Netzer ha ditg a las medias, manca anc var in milliun per finir tut las lavurs.

Enfin ussa haja la tur dad Origen custà radund dus milliuns francs, uschia ch'i manca anc 1 milliun. Tranter auter per in stgaudament, finir las fanestras, la tribuna survegn in indriz definitiv per auzar e sbassar, ed per cundrizs sanitars sco per exempel tualettas.

Malgrà ch’ins haja budgetà cun 2,5 milliuns francs, vegnia ussa calculà cun custs da trais milliuns francs, ha ditg Giovanni Netzer, uschia ch'i manchia ussa anc 1 milliun. El saja però da buna speranza che tut las lavurs possian vegnir finidas ed il milliun che manchia vegnia anc recaltgà ad uras. L'idea fiss da finanziar quest milliun per la gronda part da privats, ed ina pli pitschna part dal maun public. Dapli na vul Netzer betg tradir, avant che la chaussa saja sut tetg.

Buna entschatta sin il Pass dal Güglia

Oz mardi è la davosa preschentaziun dal toc «Apocalipsa» da Gion Antoni Derungs. Ins saja fitg cuntent cun l’occupaziun, tut las preschentaziuns sco era la preschentaziun supplementara sajan stadas vendidas ora. L’atun vegn mussà en la tur sin il Güglia il toc «Herodes», in’opera dramatica che sa deditgescha als davos dis dal retg da nausch num, che duai avair mazzà uffants. Il toc vegn preschentà ils 6, 7, 12, 14, 19 e 20 d’october sin il Pass dal Güglia.

Tantas preschentaziuns sco anc mai

Durant il program da stad ha il festival cultural mussà 160 preschentaziuns, tantas sco anc mai. En tut ha Origen vendì en las preschentaziuns, ch’èn stadas da vesair en differents lieus da la Svizra, 16’200 entradas, tge ch’è in nov record per il festival. L’onn passà han circa 12’000 persunas visità las differentas preschentaziuns da stad.

