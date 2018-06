27 persunas han votà da vulair sustegnair la suprastanza actuala, e 45 persunas han votà cunter in sustegn en l’avegnir. Werner Wind, il president da la plaiv ha ditg suenter la votaziun ch’el saja schoccà da quest resultat. El prendia per enconuschientscha quest resultat negativ, ina demissiun per immediat na vegnia dentant betg en dumonda. La suprastanza vegnia ussa ad analisar la situaziun ensemen cun la cumissiun da gestiun e suenter quai agir. Sergio Bossi ch’è sa retratg da la suprastanza aveva anc fatg la proposta da laschar vuschar davart ina demissiun in corpore da l’entira suprastanza. Il president Werner Wind ha dentant fatg valair che quai na correspundia betg al dretg svizzer. L’elecziun substitutiva per ils dus suprastants ch’han abditgà n’è dentant betg pli ida en votaziun, curt avant mesanotg è la radunanza da venderdi saira vegnida terminada suenter bleras discussiuns impulsivas.

Legenda: La radunanza da la vischnanca da plaiv è stada bain visitada. RTR, Federico Belotti