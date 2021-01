La decisiun da betg vulair sa laschar vaccinar na saja betg crudada d’in di a l’auter, di la tgirunza Petra Battaglia che lavura en la chasa d’attempads a Savognin. Suenter avair legì bler sur dal coronavirus saja ella vegnida tar la conclusiun, ch’i saja meglier da spetgar anc in pau cun sa laschar vaccinar: «Per mai avessan propi dad esser examinadas ed observadas pli ditg las consequenzas». Ma ella saja schon stada en in dilemma, tge ch’ins fetschia possia far donn sin in maun e sin l’auter. Cun pasar saja ella sa decidida da guardar sin ses corp. Ed ins possia era esser protegì da la malsogna cun la vaccinaziun, e tuttina dar enavant il virus. Quai muntia per ella che la vaccinaziun na saja betg anc madirada dal tut.

A favur da la vaccinaziun

D’ina autra opiniun è la tgirunza Claudia Bundi che lavura en la Casa d’attempads e da tgira S. Martin a Trun: «In dals principals arguments per mai è stà, che corona è vairamain ina fitg nauscha malsogna, l’entir mund è pertutgà da quella malsogna. Ed jau ves ch’ils cussadents da la Casa S. Martin ston prender bleras restricziuns sin sasez, ed jau vuleva contribuir mia part per vegnir en ina meglra situaziun». Tema d’effects secundars n’haja ella betg gronda. Perquai ch’il coronavirus sez possia avair effects negativs pli gronds che la vaccinaziun. Cun metter omaduas sin la stadaira, il virus e la vaccinaziun – saja ella vegnida tar la conclusiun ch’i saja il meglier da sa laschar vaccinar.