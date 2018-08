Entschet han las dispitas gia avant il mais da zercladur e quai pervi da la pastoraziun en Val Alvra. Igl suprastant Sergio Bossi (Mon) e la sia collega suprastanta Adelheid Hohlwegler-Augustin (Alvaschagn) gievan d’accord cun l’uvestgieu da Cuira da surdar la pastoraziun per las vischnancas da l’Alvra dadens al vicari ser Philipp Isenegger. Ils ulteriurs trais suprastants, il president Werner Wind (Farrera), las dus suprastantas Martha Eugster (Surava) e la sora Maria Magdalena (Farrera) avessan gì pli gugent ch’ils trais paders da l’organisaziun «Quell des Lebens» avessan cuntinuà cun la pastoraziun.

La cumissiun da gestiun ha manà affars

Las differenzas èn daventadas adina pli emoziunalas ed igl è vegnì uschè lunsch ch’er igl president cun las dus suprastantas restantas han vieut il dies e bandunà la suprastanza a la fin da fanadur. La raschun è stada ch’i mancava simplamain era la confidenza per manar la plaiv en in bun futur ed enfin tar las elecziuns 2020. Suenter che la plaiv è stada senza suprastanza ha la cumissiun da gestiun cun Gion Collenberg (Stugl), Mario Lozza (Casti) e Maurus Farrér manà ils affars. Ids èn ils trais umens er a la tschertga da persunas che surpiglian da nov la vischnanca da plaiv, sch’era cun pauc success.

L’in u l’auter ha scassà la testa

A la radunanza extraordinaria da mardi saira a Surava èn cumparidas 47 persunas. A l’entschatta ha ser Philipp Isenegger, el ch’ha surpiglià da nov la pastoraziun en Val Alvra dasper ser Paul Schlienger urà per pasch, per chapientscha e ch’il Segner tramettia ruaus sur l’entira plaiv. Ina gronda part da las 47 persunas preschentas è stada fitg surstada cura che Gion Collenberg, el ch’ha manà la radunanza extraordinaria ha communitgà che Adelheid Hohlwegler-Augustin saja pronta da surpigliar l’uffizi da presidenta. L’in u l’auter ha scassà la testa bain era perquai ch’anc avant varsaquantas emnas aveva ella sa retratg en in culp sco suprastanta. Or dal mez è era vegnida fatga la dumonda sche la dunna d’Alvaschagn dastga insumma surpigliar quest mandant cun avair demissiunà il mais da zercladur. Il resultat d’elecziun è alura stà 29 tar 11 vuschs, tar set abstenziuns.

Betg stada pronta da far ina fotografia

Suenter da la tscherna da la nova presidenta Adelheid Hohlwegler-Augustin è bain ì in’unda da smirvegl tras la sala, tiers che per blers era sia candidatura enconuschenta. Suenter da la radunanza extraordinaria ha ella ditg che fotografias lascha ella far naginas e dà pled e fatg ha la nova presidenta er betg. Dus da quatter suprastants aveva la cumissiun da gestiun chattà cun las persunas d’Anita Caspar (Farrera) l’anteriura calustra ed Urs Koller (Alvagni), in inschigner pensiunà. Or da la radunanza da la plaiv Alvra è era vegnì ditg ch’i fissi stà meglier da spustar las tschernas dals commembers per la suprastanza, quai che la cumissiun da gestiun ha dalunga negà. Accentuà è era vegnì che la cumissiun da gestiun haja urgent e dalunga da chattar anc las dus persunas che manchian per la suprastanza. Vegnì ditg è era ch’enfin tar la proxima radunanza haja in dals trais commembers da la cumissiun da gestiun da surpigliar il post da president da quest gremi.

Ser Philipp Isenegger piglia dimora ad Alvagni

Deliberà han ils preschents in credit da 50’000 francs per ina sanaziun interna da la chasa pravenda ad Alvagni. Là piglia ser Philipp Isenegger (anteriur vicari da Savognin) dimora sco nov administratur e plevon per las plaivs da la Val Alvra dadens.