Cun in plan directiv per antennas planisadas a Vaz vuless la vischnanca coordinar las dumondas dals singuls purschiders. La vischnanca burgaisa sco gronda possessura da terren porscha maun.

Plan directiv per antennas a Vaz

Ina antenna 5G planisada a Valbella ha quels dis procurà per bleras testas cotschnas. Ussa vulan ins cun ina sort plan directiv ina soluziun che cuntenta tuts ils pertutgads. «Ina vischnanca politica na sa betg impedir ina antenna, sche quella correspunda a la lescha da construcziun» resumescha Aron Moser, il president comunal da Vaz il punct da partenza. Avant curt ha numnadamain la vischnanca burgaisa da Vaz cun il president Marcus Lenz supplitgà la Swisscom da sistir ina dumonda da construcziun, suenter ch'ins aveva gia surdà il dretg da construcziun al concern.

Vischnanca burgaisa porscha maun

«Cun esser en possess da bler terren ha la vischnanca burgaisa bunas chartas» resumescha Marcus Lenz per contractar davart lieus alternativs per antennas. Sut l'egida da la vischnanca politica duess uschè svelt sco pussibel vegnir elavurà cun tut ils ils pertutgads ina soluziun cuntentaivla e quai «cun tut ils concerns da telecommunicaziun», punctuescha Moser l'intent. La Swisscom saja pronta da seser vi d'ina maisa per chattar soluziuns, scriva il concern sin dumonda.

