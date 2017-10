Plans per hotel a Savognin daventan pli concrets

L’architect Willy Ebneter vul bajegiar in hotel al stradun a Savognin. Ina gronda part da las 35 suitas che duain vegnir bajegiadas sajan gia reservadas per la vendita. La vischnanca da Surses sto anc sclerir, sch’ella vul bajegiar parcadis sutterrans dasperas il hotel.

Sco quai che Leo Thomann, il president communal da Surses ha ditg, quinta el che la radunanza communala da Surses dals 27 da november 2017 possia votar davart trais puncts:

Duess la vischnanca construir parcadis sutterrans?

Duess la vischnanca sa participar cun maximalmain 5% vi dals custs per la construcziun da l'hotel?

Duess il patrun da construcziun survegnir in credit per la construcziun dal hotel?

Sco quai che l'architect Willy Ebneter ha ditg, saja el da buna speranza da pudair construir l’hotel a partir da la primavaira proxima. La finanziaziun saja gia sin buna via. Plinavant spera el cun ina contribuziun dal chantun or dal fond per la promoziun da l’economia.

RR actualitad 12:00