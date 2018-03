Durant Pasca han ils calusters e las calustras grischunas da far dapli che usità. Per la calustra da Cunter Barbara Netzer saja quai dentant er insatge bel.

Durant ils dis da Pasca datti en las baselgias grischunas ina massa messas. Quai na vul betg mo dir dapli lavur per ils prers, mabain era per ils calusters e las calustras. Quai per l'ina pervi da la quantitad da las messas, per l'autra era pervi da la diversitad da las messas. Uschia ha la decoraziun per il venderdi sontg dad esser fitg reducida, e per la messa da Pasca po la decoraziun puspè esser pli festiva.

Barbara Netzer ha anc da preparar l'ina u l'autra chaussa avant l'emprima messa. Ella lavura dentant gia var dudesch onns sco calustra da Cunter ed uschia saja quai lavur da rutina.

Il bel vid las messas durant Pasca saja er, ch'i vegnia puspè dapli glieud en baselgia. Il dumber da la raspada saja numnadamain sa sbassada fermamain durant ils davos onns – e quai na saja betg bel per ina calustra.

