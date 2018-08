Il venderdi avantmezdi hai dà ina collisiun frontala tranter dus autos da persunas sin l'autostrada A13 sper Ziràn. Pliras persunas èn vegnidas blessadas, in um è grev blessà.

In auto era sin viadi da Tusaun en direcziun sid. Curt suenter l’access da Ziràn, là è in sectur da plazzal separà cun ina saiv da segirezza, ha l'auto prendì il vial fallà ed è collidà frontalmain cun in auter auto.

Sis persunas blessadas

Il manischunz da l’auto che vegniva encunter ha la Rega transportà cun grevas blessuras en l’ospital chantunal a Cuira. Las tschintg persunas en l’auto ch’è charrà sin il vial fallà han blessuras levas fin mez grevas. Quests blessads han duas ambulanzas transportà en l’ospital a Tusaun.

L'autostrada è stada serrada durant in’ura e mesa. La polizia ha svià il traffic sur la via chantunala.

Legenda: Tant la Rega sco ambulanzas hai duvrà per transportar ils blessads en ospitals. Polizia chantunala

