Plirs candidats per presidi Bravuogn Filisur

Oz, 9:18

BT / Federico Belotti

Tant da Bravuogn sco era da Filisur datti ina candidatura per il presidi da Bravuogn e Filisur, che fusiuneschan il proxim onn. Luzi C. Schutz e Stephan Mettier candideschan per l’elecziun dals 24 da settember, scriva il Bündner Tagblatt.