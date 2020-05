La Polizia chantunala tschertga perditgas suenter in accident sin la via dal Pass dal Güglia. In automobilist era sin il tschancun sisum il pass, direcziun Silvaplana. El leva charrar sin il parcadi da vart sanestra da la via ed ha franà en via. Dus autos davos el han medemamain franà.

In quart auto è però ì sin il vial oppost per evitar ina collisiun. Enten far quai ha el sdrimà l’auto il pli davant.

Tenor perditgas è in ulteriur auto stà sin il vial oppost il mument dal accident. L’automobilist da quel auto u persunas che pon far indizis da l’accident duain s’annunziar tar il post da polizia San Murezzan.