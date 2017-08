Praschun Realta - ina construcziun delicata

Oz, 17:11

Claudio de Pedrini

Durant l’entir temp da construcziun da la nova praschun da Realta, lavuran circa 400 persunas per quel bajetg. Da tuttas persunas vegn pretendì in extract or dal register penal e l’empermischiun, da betg tradir detagls davart il bajetg.