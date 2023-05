Il manaschi puril da la praschun da Realta na mida il mument betg sin la producziun biologica. Sco la regenza grischuna communitgescha haja in studi mussà che la midada fiss economicamain bain interessanta, sut las cundiziuns actualas manchian però las resursas persunalas. En vista a la grondezza dal manaschi e surtut al pensum principal da manaschi sco lieu da lavur per umens en la partiziun averta fiss in manaschi biologic fitg pretensius. Il studi mussia però ch'il manaschi lavuria gia ussa en maniera fitg favuraivla a l'ambient e quai saja er la direcziun per l'avegnir.

Or da l'archiv